للمرة الأولى... سيارة "باغي" من صنع شيشاني تظهر في سوريا

يستعين عسكريون روس ممن تم إيفادهم إلى سوريا ليشاركوا في جهود محاربة الإرهاب وحفظ الأمن، بسيارات "باغي".

"باغي" سيارة صغيرة مخصصة للسير في المناطق الوعرة الخالية من الطرق والمناطق الجبلية والصحراوية. وتعرف السيارات التي يستخدمها العسكريون الروس وتصنعها جمهورية الشيشان أحد الأقاليم القوقازية الروسية، بـ"شابورز إم3".

Interesting foto from Dara pic.twitter.com/vBowRVDJJr — ZOKA (@200_zoka) November 1, 2019

​وشوهدت إحدى سيارات "شابورز" في سوريا للمرة الأولى في محافظة درعا، وفقا لإفادة "روسيسكايا غازيتا".

ويبلغ وزن سيارة "شابورز" الصافي 820 كيلوغراما ووزنها الكامل 1270 كيلوغراما. ويبلغ طولها 3100 ملم وعرضها 1900 ملم وارتفاعها 1460 ملم.

وتتسع سيارة "شابورز إم3" لـ1 إلى 3 أشخاص، وتستطيع أن تحمل ما يزن 450 كيلوغراما. ويمكن أن تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة. ويتسع خزان وقودها لـ30 لترا. وتكفي هذه الكمية لـ200 إلى 500 كيلومتر.

وتحتوي سيارة "شابورز" على التجهيزات اللازمة لتثبيت المدافع الرشاشة وقواذف الرمانات.