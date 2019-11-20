"السفن الأشباح"...الصين تختبر تقنية جديدة لخداع نظام تحديد المواقع العالمي

في ميناء شنغهاي، تم رصد حالات لخداع "جي بي إس" من خلال استخدام تكنولوجيا تشويه بيانات الملاحة.

خلال الأشهر الستة الماضية فقط، تم تسجيل العديد من حالات تزوير الإحداثيات وقمع إشارات GPS في الميناء. لكن أحد هذه الأخيرة يرتبط بطريقة غير معروفة سابقًا.

وفقًا لرئيس مختبر الملاحة الراديوية بجامعة تكساس بأوستن، خبير القرصنة تود همفريز، إذا كانت بيانات الملاحة قد تلقت سابقًا بيانات خاطئة ببساطة عن موقع السفن، فإن أجهزة البث الآن على العديد من السفن تنقل مواقع مختلفة تشكل حلقة غريبة الشكل على الخريطة، وفقا لمجلة MIT Technology Review.

ونقل موقع "درايف" عن همفريز، أن القدرة على تزوير إحداثيات عدة سفن في وقت واحد هي تقنية غير عادية، فهي تبدو كالسحر. لقد عرضت هذا النموذج على المتخصصين الآخرين، فاندهشوا كثيرا. وسموها ب"الدوائر في الحقول".

يشير الخبراء إلى أنه في هذه الطريقة، يتم استخدام المعلومات من "السفن غير الموجودة" عمومًا للتشويش على الموقع. لمثل هذه التكتيكات، يستخدم مطورو تكنولوجيا التشويه الشبكة الاجتماعية الرياضية - حيث ينشئ تطبيقها خريطة لطرق الجري وركوب الدراجات الشهيرة استنادًا إلى بيانات من أساور اللياقة البدنية والساعات الذكية للمستخدمين. في العام الماضي، كانت تعرضت شركة الإنترنت هذه بالفعل إلى الفضيحة عندما تبين أن خريطتها تظهر موقع المنشآت العسكرية والاستخبارية في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لهمفريز، في الوقت الحالي، لم يتم العثور على تفسيرات تقنية لكيفية تغيير الإحداثيات. الخبراء على يقين من أن الحكومة الصينية تستخدم ميناء شانغهاي لإجراء اختبار لنظام حرب إلكتروني جديد، والذي سيتم استخدامه لاحقًا لأغراض عسكرية وسيؤدي إلى تعقيد عمل الطائرات والسفن الأمريكية الموجودة في منطقة المحيط الهادئ بشكل خطير.

يمكن أن يؤدي خداع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى تضيع الغواصات والسفن مسارها وخلق الارتباك في حركة الوحدات البرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل تشويه البيانات بشكل كبير من فعالية الذخائر الدقيقة.

وفقًا لتود هامفيز، تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تطوير أجهزة استقبال محسنة أقل عرضة للتشويش، لكن لا يمكن الاعتماد على أي من أنظمة الدفاع الموجودة حاليًا.