روسيا تختبر مروحية مسيرة في عام 2020

أخبر ألكسندر أوخونك، المدير العام لشركة "في إر-تخنلوجيا" (ضمن شركة "مروحيات روسيا") وكالة "سبوتنيك" أن مروحية مسيرة واعدة قادرة على الهبوط على متن سفينة، ستنهي الاختبارات في عام 2020.

وقال أوخونكو: "في هذه المرحلة، نجحت الطائرة في اجتياز سلسلة من اختبارات الطيران، والتي من المقرر الانتهاء منها في عام 2020".

وأضاف أن العمل جار على تزويد المروحية VRT300 بأنظمة هبوط أوتوماتيكية دقيقة على متن السفن.

ويجري تطوير مروحية VRT300 في نسختين: : Arctic Supervision (مع رادار مسح جانبي للظروف القطبية الشمالية) و Opticvision (بمدى أبعد للرصد والاستشعار عن بعد).

ستكون المروحية، مجهزة برادار مسح جانبي ذو نطاق X عالي الدقة، قادر على تقييم ديناميات وضع الجليد. يمكن أن تحمل الطائرة ما يصل إلى 70 كغم من الحمل.

وأكد أوخونكو، أن أول نموذج قابل للطيران لمروحية "في آر تي 500" سيكون جاهزاً في النصف الثاني من العام القادم.