موعد اختبارات الروبوت القتالي الروسي "ماركر"

سيقوم أحدث روبوت قتالي روسي بإطلاق النار في وضع آلي، وفقًا لمؤسسة الأبحاث الواعدة.

سيخضع الروبوت الروسي "ماركر" لاختبارات إطلاق النار. ومن المقرر بدء الاختبار في النصف الأول من العام المقبل.

الروبوت مصمم لدعم وحدات الجيش، وسوق يطلق النار على الأهداف في وضع آلي، بحسب الخدمة الصحفية للمؤسسة.

وأشارت التقارير إلى أنه في المرحلة الأولى تم تجميع منصتين مجنزرتين. خلال المرحلة الثانية، سيتلقى الروبوت منصتين على هيكل بعجلات.

قام "ماركر" بأول رحلة أمام الجمهور في ماغنيتوغورسك، في أكتوبر/تشرين الأول. وجرى عرض الروبوت في أرض التدريب الخاصة بالنظم الآلية والمجمعات.

تم تطوير منصة "ماركر" الآلية بواسطة المركز الوطني لتطوير التقنيات والعناصر الأساسية للروبوتات التابعة لمؤسسة الأبحاث الواعدة بالتعاون مع منظمة "أندرويد تيخنولوغي". إنه مصمم للتعاون المشترك بين الروبوتات الأرضية والطائرات المسيرة والقوات الخاصة.