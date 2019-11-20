"بانتسير" تحمي معرض دبي الدولي للطيران

أعلن مساعد نائب وزير الدفاع الإماراتي، اللواء عبد الله الهاشمي، أن منظومة "بانتسير" الصاروخية التي حصلت عليها الإمارات العربية المتحدة من روسيا توفر الأمن في معرض Dubai Airshow 2019.

وأجاب الهاشمي عن سؤال الصحفيين الروس عما إذا كانت الإمارات قد استخدمت المنظومات المرسلة إليها "بانتسير" لحماية المعرض الجوي، قائلا: "نعم".

وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات المسلحة في البلاد راضية عن المنظومة. "إنها منظومة جيدة. وهي جيدة بما فيه الكفاية بالنسبة للمتطلبات التي تم تصنيعها من أجل تلبيتها وكذلك للمسافات".

وأرسلت روسيا 50 منظومة "بانتسير-إس1" نسخة التصدير و1000 صاروخ لها في الفترة من 2009 إلى 2013 وبلغت قيمة الصفقة 800 مليون دولار.

في وقت سابق، قال رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون الفني العسكري الروسية، دميتري شوغاييف إن روسيا والإمارات العربية المتحدة تناقشان تحديث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير-إس1"، الموجودة حاليا في الإمارات.

"بانتسير-إس1"- نظام صاروخي مدفعي روسي مضاد للطائرات ذاتي الدفع. أنشئ في عام 1994، دخل الخدمة في عام 2010. صمم لتغطية المنشآت العسكرية والمدنية (بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى، مثل إس-300 "فافوريت" وإس-400 "تريومف" من جميع أسلحة الهجوم الجوي الحديثة والواعدة. من الطائرات، بما في ذلك الطائرات المسيرة الصغيرة والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجمع قادر على ضرب الأهداف البرية المدرعة الخفيفة، وكذلك القوى البشرية للعدو.