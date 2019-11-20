مقاتلة اعتراضية روسية جديدة تتمتع بقدرات "فضائية"

تواصل روسيا العمل في مشروع إنشاء الطائرة المقاتلة الاعتراضية الجديدة التي أطلق عليها اسم "ميغ-41".

وأفاد موقع إخباري روسي أن الطائرة الروسية المنتظرة استأثرت باهتمام الإعلام الأجنبي. فمثلا، أشادت صحيفة "سوهو" الصينية بمميزات طائرة "ميغ-41" التي تعتبر من الطائرات الخفية المتطورة، وبالأخص سرعتها العالية جدا التي تبلغ 4 إلى 4.3 ماخ (4 أمثال سرعة الصوت). ويفترض أن يكون المهندسون الروس أوجدوا حلا لمشكلة "الانفجار الحراري" الذي يصاحب الطائرة التي تطير بهذه السرعة.

وإذا تمكن صناع طائرة "ميغ-41" من تحقيق كل ما يصبون إليه فسوف تتمتع طائرتهم بقدرات الجيل السادس من الطائرات. وفوق كل ذلك فإنها ستتحلى بمواصفات فضائية وتقدر على التعامل مع القادمين من كواكب أخرى وفقا لتعبير الصحيفة الصينية.

في كل الأحوال، فإن روسيا ستخطو خطوة كبيرة إلى الأمام عندما تظهر هذه الطائرة.

والأغلب ظنا أن مقاتلة "ميغ-41" ستتسلح بصواريخ "كينجال". ويُعتقد أن وسائط الدفاع الجوي المتوفرة في العالم لا تستطيع إيقاف هذه الصواريخ.

ويتوقع أن تدخل طائرة "ميغ-41" إلى حيز الخدمة في عام 2025.