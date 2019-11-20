تعرف على عدد من الأسلحة التي تشارك بها روسيا في معرض "دبي للطيران"...فيديو

تشارك روسيا في معرض "دبي الدولي للطيران" بوفد يتقدمهم وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، لعرض منتجات الصناعة الروسية، في الفترة الممتدة من 17 ولغاية 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

قدم الوفد الروسي المشارك أنظمة الدفاع الجوي "منظومة "بانتسير-إس1"، و"تور إي 2"، وأنظمة الحرب الإلكترونية، ومقاتلة الجيل الخامس" Su-57E"، وطائرة النقل العسكرية الخفيفة "Il-112VE".

بالإضافة لنموذج طائرة التدريب القتالية من طراز Yak-130، والتي تمثل الطائرة الأولى من نوعها في العالم، ويتيح التصميم الديناميكي للطائرة تدريب المقاتلين على طائرات من الجيلين الرابع والخامس".

نقدم لكم المزايا الفنية والقتالية لكل من نظام الدفاع الجوي منظومة "بانتسير-إس1" ومقاتلة الجيل الخامس" Su-57E" وطائرة التدريب القتالية من طراز Yak-130.

منظومة "بانتسير-إس1"

نظام صاروخي مدفعي روسي مضاد للطائرات ذاتي الدفع. أنشئ في عام 1994، دخل الخدمة في عام 2010.

صمم لتغطية المنشآت العسكرية والمدنية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى، مثل إس-300 "فافوريت" وإس-400 "تريومف" من جميع أسلحة الهجوم الجوي الحديثة والواعدة من الطائرات، بما في ذلك الطائرات المسيرة الصغيرة والصواريخ، بالإضافة إلى ذلك، فإن المجمع قادر على ضرب الأهداف البرية المدرعة الخفيفة، وكذلك القوى البشرية للعدو.

النظام قادر على الجمع بين نظام الاعتراض وتتبع الهدف بأسلحة المدفعية، وإنشاء منطقة اعتراض مستمرة من ارتفاع خمسة أمتار و200 متر ومدى 15 كم في الارتفاع و20 كيلومترًا في المدى، حتى بدون دعم خارجي.

من المفترض أن يحل مجمع "بانتسير-إس1" في المستقبل محل نظام "تونغوسكا" للدفاع الجوي في الجيش الروسي.

مقاتلة الجيل الخامس" Su-57E"

مقاتلة واعدة من الجيل الخامس، صممت للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية والبحرية.

وتمنح إمكانية القدرة العالية على المناورة وتنفيذ الرحلات الأسرع من الصوت، فضلا عن المعدات الحديثة على متن الطائرة وتكنولوجيا التخفي تمنح للمقاتلة التفوق على المنافسين.

وشرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. المقاتلة الروسية مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماما، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010، وسيتم تسليم أول دفعة منها للقوات المسلحة الروسية في عام 2019.

© Sputnik / المقاتلة الروسية "سو-57"

طائرة التدريب والقتال "ياك-130" الروسية

طائرة "ياك-130" هي طائرة التدريب والقتال الأولى في العالم التي تماثل مواصفاتها مواصفات الطائرات المنتمية إلى الجيل الرابع++ والجيل الخامس من المقاتلات عند التحليق بسرعة لا تتجاوز سرعة الصوت.

وهي من إنجاز مكتب ياكوفليف لتصميم الطائرات بالتعاون مع شركة Aermacchi الإيطالية. وتمت صناعتها لتحل محل طائرات L-39 التشيكية في صفوف القوات الجوية الروسية.