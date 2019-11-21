سوريا... دبابات مع دروع تفاعلية تهب لمساعدة "دبابات أفغانية"

شوهد المزيد من دبابات "تي-62إم في" ضمن وحدات الجيش السوري في الفترة لأخيرة.

"تي-62إم في" نسخة من دبابة "تي-62" مزودة بمنظومة الحماية الدينامية المسماة "كونتاكت" أو دروع "كونتاكت" التفاعلية.

وضمت وحدات الجيش السوري من قبل نسخة أخرى من دبابة "تي-62" عرفت بـ"الدبابة الأفغانية" بعد أن جرى استخدامها في أفغانستان هي "تي-62إم" كما أفادت بذلك وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

وتم رصد أولى دبابات مع الدروع التفاعلية في سوريا في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي. وتبين من صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنها دبابات "تي-62إم في" وليست دبابات قديمة مع قراميد الدروع التفاعلية.