سوريا... قاعدة عسكرية أمريكية سابقة تتحول إلى نقطة انطلاق دوريات أمنية

وقال ضابط الشرطة العسكرية الروسية، التي تسهم وحداتها في تأمين مناطق تقع في شمال سوريا، للصحفيين إن قاعدة "سيرين" العسكرية التي غادرتها أخيرا قوات أمريكية أصبحت إحدى نقاط انطلاق الدوريات الأمنية في الشمال السوري.

وبالإضافة إلى تسيير الدوريات الأمنية المنتظمة في منطقة منبج تسند إلينا – والكلام لضابط الشرطة العسكرية الروسية سافار سافاروف – مهمة مرافقة جميع القوافل التي تمر بمنبج في أي وقت من النهار والليل.

وتحتوي قاعدة سيرين على مطار عسكري. وتوجد فيه الآن طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الروسي.