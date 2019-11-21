هول في ميدان القتال... بندقية رشاشة روسية جديدة تنال حقها من التقدير

وصنعت روسيا نسخة جديدة من بندقية "أ شي" الرشاشة من أجل قوات العمليات الأمنية الخاصة.

ويشار إلى أن بندقية "أ شي-12" تجدي نفعا كبيرا عندما يتطلب الأمر حسم المعركة في أسرع وقت، وتجنُّب إطلاق النيران لمدة طويلة لأنها قادرة على إصابة الهدف المطلوب تدميره أو إبطال مفعوله في لمحة بصر.

ومن مميزات بندقية "أ شي-12" أنها تطلق أعيرة نارية من ثلاثة أنواع. ولأن رصاصاتها ثقيلة جدا فإن لَبوسها صُنع من البلاستيك المتين، الممتص للصدمات.

ونظرا لقدرات البندقية الروسية الجديدة وصفتها مجلة متخصصة أمريكية بأنها "هول في ميدان القتال".