ظهور سلاح ذكي مضاد لطائرات "درون" في معرض دبي

ومن مميزات السلاح الجديد وهو نظام "روبيج أفتوماتيكا"، أن بإمكانه أن يعمل دون مشاركة الإنسان بفضل الذكاء الاصطناعي، كما أشارت إلى ذلك شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا الحديثة في روسيا.

ويحتوي نظام "روبيج أفتوماتيكا" على أجهزة كشف الأهداف ووسائل الإعاقة التشويشية. ويمكن وضعه على السطح العلوي للمبنى. ويحتاج إعداده للعمل إلى ما لا يزيد على 5 دقائق.

ولا يؤثر نظام "روبيج أفتوماتيكا" على عمل معدات الاتصال والملاحة المحيطة به، ولهذا يمكن استخدامه في المطارات وفي المدن وفي المنشآت الصناعية.

واحتوى معرض دبي أيضا على وسائل أخرى من صنع روسي للحماية من الطائرات المسيرة.