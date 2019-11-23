روسيا تعتزم إنشاء مجموعة من الروبوتات القتالية

صرح مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك" بأنه يمكن إنشاء مجموعات من الروبوتات متعددة الوظائف التي يمكن أن تحل أيضًا المهام القتالية في روسيا بحلول عام 2025 ، بشكل مستقل، مع الحد الأدنى من المساعدة من المشغلين، يمكن أن تعمل خمس آلات.

اليوم، يتم تطوير تقنية تفاعل الروبوتات في مجموعة على منصة "ماركر" التجريبية، والتي تم تقديمها للجمهور لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 في حقل اختبار ماغنيتوغورسك للأنظمة والمجمعات الآلية.

وقال المصدر ل"سبوتنيك": "تم تعيين مهمة تشكيل مجموعات لتطوير الروبوتات العسكرية منذ عام 2020. بحلول عام 2025 ، يجب علينا إنهاء هذه المهمة في مرحلة التصميم الأساسي والتجريبي، ومن ثم الانتقال إلى دمج هذه المجموعات الآلية في نظام القيادة والسيطرة الآلي الحالي للقوات المسلحة ".

وفقًا للمصدر، الحديث الأن عن وحدات غير مأهولة من خمس منصات. كل روبوت في مثل هذه المجموعة سوف ينفذ مهامه المحددة، على أساس "ماركر"، من بين أمور أخرى، من الممكن إنشاء آلة للتزود بالوقود وآلة أمنية. كلهم ستكون استقلايتهم عالية.

"يتيح هذا الهيكل القيام بالكثير من الأشياء - الأمر ليس كما لو كانت هناك آلة واحدة مسيرة، وهناك خمسة أشخاص يراقبونها، يعملون على خدمتها - على العكس، مجموعة من خمسة روبوتات، والمشغل واحد، الذي يزودهم بالوقود ويشغلهم بشكل روتيني، ثم يذهبون هم إلى العمل ".

وأشار المصدر إلى أنه تدرس إمكانية تزويدهم بقاذفات القنابل ومدافع الهاون عيار 120 ملم، وهم اليوم قادرون على إطلاق طائرات مسيرة وقنابل الطيران.

وأضاف المصدر أنه في المستقبل قد تقاتل هذه الروبوتات ضد روبوتات أخرى.