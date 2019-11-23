البحرية الأمريكية تلعب "القط والفأر" مع الغواصات الروسية

قام الأسطول السادس للبحرية الأمريكية بتحميل طوربيدات في غواصة ذرية من نوع مينيسوتا فرجينيا (غواصة نووية) للعب الغواصات مع الفأر مع غواصات روسية في المحيطين الأطلسي والمتجمد الشمالي ، وفقا لموقع The Barents Observer ، النرويجي.

حلف الناتو يتعقب الغواصات الروسية ليس فقط في بحر النرويج وبحر بارنتس، ولكن أيضًا في المياه المجاورة الأخرى.

وبحسب الموقع لهذه الأغراض، يتم استخدام طائرات الدورية البحرية من كيفلافيك في أيسلندا وأندويا في شمال النرويج.

في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت وسائل الإعلام أن أسطول الغواصة التابع للبحرية الأمريكية يتتبع أنشطة روسيا في البحر المتوسط.

بعد ذلك، قام أطقم الغواصات النووية متعددة الأغراض من أسطول الشمال نيجني نوفغورود وبسكوف بالمهام المخطط لها في بحر بارنتس. كانت المرحلة الأكثر صعوبة والأكثر أهمية للمناورات المشتركة تحت الماء هي التنفيذ العملي لإطلاق طوربيدات على أهداف تحت الماء. قام طاقم الغواصة بهذا التمرين كمبارزة.