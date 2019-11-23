فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تختبر أسلحة صاروخية...فيديو

صرح بذلك رئيس الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، القبطان فاديم سيرغا أن السفينة التي تحمل سلاح صاروخي مجهول الهوية "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" غادرت القاعدة الرئيسية في سفيرومورسك وتوجهت إلى بحر بارنتس.

يستكمل طاقم الفرقاطة "ألكسندر غورشكوف" الاستعدادات للانتقال بين القواعد لاختبار أسلحة الصواريخ. لا تقدم الخدمة الصحفية أي تفاصيل أخرى.

ولكن بعد هذه المعلومات، ظهرت معلومات أخرى أنه في المستقبل القريب، سيتم احتبار الصواريخ الأسرع من الصوت 3إم22 "تسيركون" في روسيا.

وقال مصدر لوكلات روسية: "من المفترض أن يتم إطلاق "تسيركون" من البحر الأبيض".

في شهر مارس/آذار من هذا العام ، ذكرت وسائل الإعلام أنه يتم التخطيط لإطلاق أول اختبار من ناقل بحري من الفرقاطة الرئيسية للمشروع 22350 الأدميرال غورشكوف.

وفي الوقت نفسه، نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية لقطات لفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وهي تغادر القاعدة. من الجدير بالذكر أنه في الجزء الخلفي من السفينة وضعت حاويات. وهناك احتمال أن في هذه الحاويات صاروخ 3إم22 "تسيركون" للاختبارات المستقبلية.