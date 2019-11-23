هجوم طوربيد على غواصة نووية... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لهجوم طوربيد غواصة "كوزباس" التابعة لأسطول المحيط الهادئ. كانت الغواصة النووية "أومسك" بمثابة الهدف في المناورات خلال مناورات في بحر أوخوتسك.

تعقبت "كوزباس" وهي متخفية الخصم وقامت بإطلاق إلكتروني لطوربيدين من نقطة مراقبة جيدة. وبعد ذلك قامت بمناورة للتهرب من ضربة الرد وغادرت المنطقة سرا.

وقال الجيش: "خلال المناورات، قام الطاقم بوضع الخوارزمية لشن هجوم باستثناء الطوربيد الفعلي". وقامت غواصة أومسك بدورها بمناورة للتهرب من الضربة.

الغواصة "كوزباس" غواصة نووية من طراز "شوكا-بي"، مصممة لمطاردة غواصات العدو. وهي مميزة بخصائص التخفي، ومسلحة ب8 طوربيدات. "أومسك"- طراد غواصة نووية من مشروع "انتي" مع 24 صاروخ مجنح "غرانيت". الهدف الرئيسي لها- حاملات الطائرات.