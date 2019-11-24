سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "آزوف" تدخل البحر الأبيض المتوسط

وعبرت سفينة الإنزال الكبيرة التابعة لأسطول البحر الأسود "آزوف" يوم السبت مضيق البوسفور ودردنيل، ودخلت البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأكدت مواقع تركية، نشرت صورة عبور السفينة مضيق البوسفور، أن "’آزوف" تتجه إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توجد قاعدة اللوجستيات التابعة للبحرية الروسية في البحر المتوسط. ويبدو أن السفينة محملة بشكل كبير.

وهذه هي المرة الثالثة التي تذهب فيها "آزوف" إلى سوريا في الشهرين الأخيرين الماضيين والخامسة خلال العام.

ووصلت سفينة الإنقاذ "شاختيور" التابعة لأسطول البحر الأسود يوم الخميس الماضي إلى البحر المتوسط.