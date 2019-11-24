وقع حادث تصادم طائرتين أمريكيتين حربيتين فوق اليابان، بسبب سيلفي للطيار، في عام 2018، ولكن لم يتم الكشف عن سبب الكارثة في الولايات المتحدة إلا الآن.

حدثت كارثة في السماء فوق اليابان في 6 ديسمبر/كانون الأول 2018: خلال عملية التزود بالوقود في الجو، اصطدمت المقاتلة F / A-18 هورنت بطائرة التزود بالوقودKC-130. كان ضحايا المأساة طيار المقاتلة وخمسة من أفراد طاقم الطائرة الناقلة. تم الكشف عن سبب الحادث في سلاح مشاة البحرية الأمريكي فقط الآن.

ووفقا لتقارير موقع "كوريير"، تم إجراء تحقيق في المأساة. ونتيجة لذلك، اتضح أنه في وقت التصادم، كان طيار المقاتلة يصور سيلفي مع كتاب في يديه، وعضو الطاقم الثاني كان يصور نفسه أثناء تمشيط شاربه.

وأكد الموقع أيضًا أن الاختبارات التي أُجريت للطيار المتوفي وزميله الناجي أظهرت أن الطيارين كانا تحت تأثير المخدرات، إنه مزيج من المهدئ مع مهلوس لم يذكر اسمه.

ذكرت قيادة مشاة البحرية الأمريكية في وقت لاحق أن السلوك غير المهني وانتهاكات السلامة أصبحت أمور معتادة في هذا السرب.

ونتيجة للتحقيق، تم فصل قائد السرب، بالإضافة إلى ضابطها الرئيسي وضابط سلامة الطيران.