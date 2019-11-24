الحكومة البريطانية تخطط لتأجير حاملة طائرات لدولة أخرى

انتشرت في الصحافة البريطانية، هناك معلومات حول خطط حكومة المملكة المتحدة لتقليص حجم الجيش والبحرية.

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن الخطط من هذا النوع تنعكس في بيان المحافظين الخاص بالانتخابات. ويمثل هذا البيان اليوم زعيم حزب المحافظين، ورئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون.

وتلفت التصريحات إلى أنه من المقرر تأجير أحد أحدث حاملات الطائرات البريطانية، الحاملة "جونسون". ويقول التقرير إنه يخطط لتسليم حاملة الطائرات كـ"ملكية عسكرية مؤجرة" لـ"إحدى دول الناتو". يتم النظر في إمكانية نقل السفينة الحربية إلى البحرية الأمريكية.

في وقت سابق، أعلن وزية الدفاع البريطاني بن والاس استعداده لتأجير حاملة الطائرات.

لم يتم نشر تعليقات على الإيجار المحتمل لحاملة طائرات بريطانية من المسؤولين الأمريكيين في الوقت الحالي.

حتى الآن، يبلغ عدد القوات المسلحة في المملكة المتحدة حوالي 73 ألف شخص. وفقا لخطة بوريس جونسون، يجب أن ينخفض ​​العدد إلى 60-65 ألف شخص. وأعلن أن خيارات التمويل للجيش البريطاني لن تقل، وتبقى عند حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأن هذا النهج سيزيد من "التمويل المحدد" على سبيل المثال، زيادة مستوى بدل نقدي للأفراد العسكريين.