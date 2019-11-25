روسيا والجزائر تجريان مناورات في البحر المتوسط

صرح رئيس قسم دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود، القائد ألكسندر رولوف، إن كتيبة من سفن أسطول البحر الأسود الروسي أجرت مناورات في البحر المتوسط مع البحرية الجزائرية للتحكم بالملاحة المدنية والكشف عن القراصنة.

وقال رولوف: "إن فرقة من السفن المكونة من الفرقاطة الأدميرال ماكاروف، وسفينة الدورية فاسيلي بيكوف، وقارب الإنقاذ "إس بي 739" عملت مع البحرية الجزائرية لضمان الأمن البحري في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط".

ووفقا له، أجرت الفرقة التدريب في السيطرة على الملاحة المدنية مع البحث عن السفن المشتبه في قيامها بالقرصنة والنشاط الاقتصادي غير القانوني، كجزء من المناورات.

في سياق متصل، انطلقت مناورات "شرق المتوسط 2019"، يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني، في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، بمشاركة 47 سفينة حربية من 15 بلدا، وبإشراف البحرية التركية.