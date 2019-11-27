فيتنام تشتري دفعة كبيرة من بنادق القنص الروسية "تي-5000" العالية الدقة

أفاد المدير العام لشركة "أورسيس" ( بروم تكنولوجي) المطورة، فلاديمير زلوبين، اليوم الأربعاء، أن فيتنام اشترت في عام 2019، دفعة كبيرة من بنادق القنص الروسية العالية الدقة.

موسكو- سبوتنيك . وقال زلوبين لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل عن كثب مع فيتنام. هذا العام أكملنا عقدًا كبيرًا لتزويد عدد من أجهزة إنفاذ القانون في هذا البلد بـ "تي -5000".

الجدير بالذكر أن البندقية القناصة الروسية من طراز "أورسيس تي 5000" التي يعتمد عليها مجمع القنص "توتشنوست" ("الدقة") تعتبر تطويراً جديداً لمصنع الأسلحة "بروم تكنولوجيا" (علامة "أورسيس" التجارية")، وفقًا للمطور، هذا سلاح قنص جديد تمامًا يلبي جميع المتطلبات الحديثة.

ويذكر أنه حتى وقت قريب، تم إنتاج بندقية القنص هذه في عيارين: 308 وينشستر و338 "لابوا ماغنوم". هذا السلاح مخصص لوحدات القناصة المتخصصة في مكافحة الإرهاب.