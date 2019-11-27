روسيا تحدث منظومة "بانتسير" للإمارات

أعلن مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في "روستيخ"، فيكتور كلادوف، أن روسيا تحدث النظام الصاروخي والمدفعي للدفاع الجوي "بانتسير" الموجودة في خدمة الإمارات العربية المتحدة.

وقال كلادوف لوسائل إعلام روسية: "نحن منخرطون في تحديث مجمع بانتسير، الموجود في خدمة الإمارات. إذا كانت لدى السلطات الإماراتية رغبة في الاستحواذ على مجمعات جديدة، فسوف نوفرها بكل سرور، ولكن الآن، نحن نتحدث عن تحديث المجمعات الموجودة".

في معرض Dubai AirShow الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني، صرح دميتري شوغاييف، رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني للاتحاد الروسي، للصحفيين بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة تناقشان تحديث النسخة التصديرية من أنظمة الصواريخ "بانتسير-إس1"، الموجودة في خدمة الدولة العربية.

وأرسلت روسيا 50 منظومة "بانتسير-إس1" نسخة التصدير و1000 صاروخ لها في الفترة من 2009 إلى 2013 وبلغت قيمة الصفقة 800 مليون دولار.

"بانتسير-إس1"- نظام صاروخي مدفعي روسي مضاد للطائرات ذاتي الدفع. أنشئ في عام 1994، دخل الخدمة في عام 2010. صمم لتغطية المنشآت العسكرية والمدنية (بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى، مثل إس-300 "فافوريت" وإس-400 "تريومف" من جميع أسلحة الهجوم الجوي الحديثة والواعدة. من الطائرات، بما في ذلك الطائرات المسيرة الصغيرة والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجمع قادر على ضرب الأهداف البرية المدرعة الخفيفة، وكذلك القوى البشرية للعدو.