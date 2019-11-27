تشبه "مخلوق المستنقع الكبير"..."مي-24" تثير إعجاب الأمريكيين

غالبًا ما تحب الصحافة الأجنبية الحديث عن الخصائص التقنية للأسلحة الروسية. يتحدث الصحفيون الغربيون كل أسبوع للقراء عن إيجابيات وسلبيات الأسلحة المتاحة لروسيا الاتحادية.

هكذا، تذكرت المجلة الأمريكية "ناشيونال إنترست" في أحد مقالاته "التمساح" الشهير - المروحية مي-24. وصف خبراء NI آلة القتال هذه بأنها "دبابة طائرة" ووفرت لزوار الموقع فرصة للتعبير عن رأيهم عن "القرص الدوار". وجمع موقع Shark News أهم تعليقات الأجانب حول مي-24.

تذكر أحد المستخدمين حقيقة مثيرة للاهتمام حول "التمساح":

"مي-24" هي المروحية الوحيدة في التاريخ التي تمكنت من إسقاط مقاتلة خلال الحرب العراقية الإيرانية. هذه دبابة سماوية تكتسح كل شيء في طريقها".

اعترف أمريكي آخر بحبه للمروحية الروسية:

"على الرغم من أني شخصًا يعيش في الغرب، أحب واحترم مي-24 لمظهرها المرعب وقوتها النارية".

وكتب معلق آخر وهو جندي بحرية سابق ما يلي:

"لقد خدمت فيUSMC . صدقوني، نحن نحترم هذا الطائر. تمكن الروس من إنشاء وحش حقيقي ".

حتى أن البعض تذكر طفولتهم:

"عندما كنت طفلاً، كنت دائمًا حزينًا لأن "التمساح" هو مروحية روسية وليست أمريكية".

عند الحديث عن لون المروحية، أظهر الأجانب كل المشاعر:

"في لون الأخضر الزيتوني، تبدو مي-24 وكأنها مخلوق مستنقع كبير."

وكان من بين المتحدثين، أحد المحاربين القدامى في الحرب الباردة:

أتذكر عندما بدأت صور هذه المروحية القوية تظهر في الصحف الأمريكية. أكد خبراؤنا العسكريون للجميع أن الصور مزيفة. ببساطة لم نتمكن تصديق أعيننا واعتقدنا أن التماسيح قصة خرافية عادية اخترعتها الدعاية السوفيتية. ومع ذلك ، تبين أن مي-24 حقيقية، لذا سرعان ما اضطررنا إلى فتح أفواهنا من الدهشة".

يذكر أن الإنتاج الضخم للطائرة مي-24 بدأ في عام 1971. أصبحت "التمساح" أول مروحية سوفيتية وثانية مروحية متخصصة في العالم.