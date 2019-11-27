عمليات غير معروفة لمشاة البحرية الروسية منها في حرب الأيام الستة

عند الإنزال على ساحل العدو، فإن الشيء الرئيسي هو السرعة والتصميم والعمل بشكل جماعي. هكذا بالضبط يتصرف المشاة البحرية الروس، الذين يحتفلون بعيدهم المهني اليوم.

وتتناول مقالة "سبوتنيك" عمليات غير معروفة، ولكن لا تنسى ومهمة لمشاة البحرية الروسية.

الإنزال الأول

اعتبرت القيادة السوفيتية عمليات الإنزال البحرية في المقام الأول بمثابة مناورة لشن هجمات على مواقع العدو أو لنقل الأعمال القتالية إلى الأراضي التي يسيطر عليها العدو. تتمثل تكتيكات المشاة البحرية في الاتحاد السوفيتي في التصرف بأكبر قدر ممكن من الانسجام مع الجيش، واستكماله وتعزيزه في القطاعات الفردية. خلال سنوات الحرب، وكقاعدة عامة، جلب هذا النتيجة المرجوة.

تم تنفيذ أول عملية إنزال في الحرب الوطنية العظمى في 6 و7 يوليو/تموز 1941. نزلت كتيبة من فرقة المشاة 52 من القوارب لهجوم مضاد ضد الألمان الذين ترسخوا على الشاطئ الجنوبي لخليج ليتسا الغربي. شملت مفرزة دعم المدفعية المدمرة "كويبيشيف" وثلاث سفن حراسة، بالإضافة إلى البطاريات الساحلية للأسطول الشمالي. من الجو، غطت عملية الإنزال 12 مقاتلة. تمكن المشاة من صرف انتباه قوات العدو المهمة.

وكانت الضربة الرئيسية في الرابع عشر من يوليو، على الساحل الغربي لخليج زابادنايا ليتسا، تم نشر قوات هجوم تكتيكية كجزء من فوج البندقية 325 من فرقة البندقية الرابعة عشرة - ما يقرب من 1.6 ألف شخص. تم نقلهم بثلاث سفن حراسة وثلاث كاسحات ألغام وخمسة قوارب دورية. ودعمت القتال بالنيران مدمرة وقارب دورية وأربعة زوارق دورية. خاض المقاتلون، بعد أن عززوا أنفسهم على الشاطئ، معارك دفاعية قوية.

أثر الإنزال المفاجئ لمشاة البحرية بشكل كبير على سير الأعمال القتالية - وأوقف هجوم العدو على مورمانسك، وصرفت انتباه قوات فيرماخت الكبرى. كانت الخبرة القتالية المكتسبة في البحار الشمالية مفيدة فيما بعد في معركة القرم.

© Sputnik . المشاة البحرية السوفيتية خلال الحرب الوطنية العظمى

السيطرة على الميناء

يعد إنزال سيشين، الذي حدث في الفترة من 13 إلى 17 أغسطس/آب 1945، حلقة حية في تاريخ المشاة البحرية السوفيتية. بعد أن دخل الحرب مع اليابان حاول الجيش الأحمر أولاً منع إخلاء وحدات وتشكيلات جيش كوانتونغ عن طريق البحر. أصبحت مدينة ميناء سيشين الهدف الرئيسي.

سيشن كان محصنا جيدا وكان له حامية قوية. لإضعافه، في الفترة من 9 إلى 13 أغسطس ، قامت الطائرات السوفيتية بسلسلة من الغارات الجوية والهجمات القوية. بالنسبة لعملية الإنزال، خصصت القيادة أسطولا يتألف من: حاملة الألغام، ثماني سفن دورية، سبع كاسحات ألغام، وسفينتان صغيرتان "مالي أوخوتنيك"، و 18 زورق طوربيد، و 12 سفينة إنزال، و 7 سفن نقل. من الجو، تم دعم هذا الأسطول بواسطة 261 طائرة.

هبطت الكشافة في سيشين بعد ظهر يوم 13 أغسطس تحت غطاء من الدخان. وتمكنوا بسرعة كبيرة من السيطرة على الميناء وعدد من المناطق في المدن. ومع ذلك، بدأ اليابانيون في الهجوم المضاد. تمت مواجهة المظليين في الميناء. في اليوم التالي، بقي مشاة البحرية وحدهم مع العدو - بسبب سوء الأحوال الجوية كان من المستحيل استخدام الطائرات. صد المظليون جميع الهجمات، وانتظروا القوات الرئيسية واستولوا على المدينة. خسائر اليابانيين - أكثر من 500 قتيل وحوالي 2.5 ألف سجين.

© Sputnik . الإنزال في ميناء سيشن

جبهة غير معروفة

لا تزال الوثائق المتعلقة بالعديد من عمليات مشاة البحرية السوفيتية في الحرب الباردة محفوظة مع الطابع السري. ولكن هناك عمليات معروفة.

في عام 1967، تم إرسال مفرزة مشتركة من الفوج 61 إلى البحر الأبيض المتوسط ​​لتمثيل مصالح الدولة هناك. في مايو/أيار 1969، فيما يتعلق بتفاقم الوضع في الشرق الأوسط، أنشأت قيادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية كتيبة معززة من سلاح مشاة البحرية، والتي عهد إليها بحراسة بورسعيد في مصر - القاعدة الرئيسية للسرب البحري في البحر الأبيض المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت وحدات من مشاة البحرية السوفيتية في مساعدة بعض الدول العربية خلال حرب الأيام الستة. على وجه الخصوص، تم نقل الكتيبة المنفصلة رقم 309، المتمركزة في سيفاستوبول، إلى ساحل سوريا. ومع ذلك، بسبب توقف الأعمال القتالية، رفعت مجموعة من سفن الإنزال المراسي دون حدوث عملية إنزال على الإطلاق.