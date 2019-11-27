"إف-15" الكورية الجنوبية ترافق "تو-95"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95إم إس" قامتا برحلة فوق المياه المحايدة لبحر الصين الشرقي وبحر اليابان، ورافقتهما مقاتلات يابانية وكورية جنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "نفذت حاملتا صواريخ من طراز تو-95إم إس من القوات الجوية الفضائية رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبحر الصين الشرقي وبحر اليابان. وكانت القاذفتان برفقة أطقم مقاتلات سو-35 وطائرات الكشف والإنذار المبكر أ-50".

استغرقت الرحلة أكثر من 10 ساعات، وفي بعض مراحلها، رافق القاذفات الروسية زوجان من مقاتلات القوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز F-15 و F-16 والقوات الجوية اليابانية من طراز F-2.

وأكدت وزارة الدفاع أن الطيارين يؤدون رحلات منتظمة، والتي تتم وفقًا للقواعد الدولية. في أكتوبر/تشرين الأول، بعد إحدى هذه الرحلات الجوية، أعلنت كوريا أن طائرة عسكرية روسية غزت ما يسمى منطقة تحديد الدفاع الجوي (KADIZ) التي أنشأتها سيئول من جانب واحد. وقد نفت روسيا هذه المعلومات.