رصد "قلعة ذات عجلات" في سوريا

أرسلت روسيا أنواعا مختلفة من السيارات المدرعة إلى سوريا.

ويستفيد منها حاليا من يحارب الإرهاب وكذلك وحدات من الشرطة العسكرية الروسية التي تسهم في تسيير الدوريات الأمنية في هذا البلد.

وتوجد في سوريا سيارات "تيغر" (نمر) و"تايفون كا" وناقلات الجند المدرعة "بي تي إر-82أ". وهناك أيضا سيارات مدرعة أخرى من صنع روسي منها سيارات "باترول".

Russian Armored car "Patrol-A" in Syria pic.twitter.com/JqdFmiKkZY — Y.N.M.S (@ynms79797979) November 25, 2019

​وتم الإعلان عن وصول سيارات "باترول" إلى سوريا في ابريل/نيسان 2019. وأخيرا نشرت إحدى الصحف الروسية الرئيسية صورة تظهر فيها سيارة "باترول" ضمن رتل السيارات الأخرى في سوريا.

وتبدو سيارة "باترول" وكأنها قلعة ذات عجلات، فهي قادرة على مقاومة أعيرة نارية من عيار 7.62 ملم وشظايا شتى. كما أنها محصنة ضد انفجار الألغام والمتفجرات الأخرى.

ويبلغ وزن سيارة "باترول" حوالي 13500 كيلوغرام، وتستطيع السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة بواسطة المحرك الذي ينتج قوة دفع تعادل 260 قوة حصانية، وتتسع لـ10 أشخاص.