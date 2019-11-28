"ميغ-31" تعترض "الطائرة المنتهكة"...فيديو

لم تسمح الطائرة المقاتلة الاعتراضية "ميغ-31" في أسطول المحيط الهادئ بانتهاك الحدود أثناء التدريبات في كامتشاتكا.

قام الطيران البحري في فوج مختلط منفصل تابع لأسطول المحيط الهادئ باعتراض المنتهك الافتراضي للمجال الجوي الروسي في إطار فحص الخدمة القتالية للدفاع الجوي.

لتهيئة ظروف قريبة من الواقع، قام طاقم الطائرة ميغ-31 بدور "منتهك" الحدود. تم تكليفه بالمهمة تحت غطاء الطقس السيئ اختراق المجال الجوي بسرعة عالية في منطقة مسؤولية قوات أسطول المحيط الهادئ.

وحلقت المقاتلة الاعتراضية ميغ- 31 من قوات الطيران البحرية المناوبة التابعة لأسطول المحيط الهادئ لاعتراض "الدخيل". تم تنفيذ الرحلة في ظروف جوية صعبة وسحب في كامتشاتكا التي حدثت نتيجة تعرض شبه الجزيرة لإعصار.

وقام الطاقم بالبحث عن الهدف في المنطقة المعينة: تم اكتشاف المنتهك الافتراضي وتحديده ومرافقته خارج المجال الجوي للبلاد.