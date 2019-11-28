مروحيات "مي-26" تنقل قاذفة "سو-24"...فيديو

تم إرسال القاذفة "سو-24" إلى فرع حديقة "باتريوت" في مقاطعة روستوف. وقد تم نقل الطائرة عن طريق الجو باستخدام مروحية مي-26 الثقيلة القادرة على تحمل أكبر حمولات في العالم، وهي تستطيع حمل 20 طنا من البضائع على التعليقات الخارجية.

ويخطط وضع مقاتلات "سو-27" و"ميغ-29" والقاذفة "سو-24" وطائرة النقل "أ إن-26" وكذلك مروحيات "مي-8" و"مي-24" ونقطة التــحكم الجوية "مي-9" في جنوب روسيا وشمال القوقاز.

وسيسلم إلى حديقة "باتريوت" في المجموع أكثر من 30 طائرة ومروحية، خرجت من خدمة المنطقة العسكرية الجنوبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم الآن تحديث طائرات النقل والمروحيات في الأسطول الجوي الروسي. يتم استبدال مي-26 بـ"مي-26تي2في" المحدثة. الطائرات الجديدة مجهزة بمعدات إلكترونية حديثة وملاحة للطيران، مما يسمح لها بأداء المهام على مدار الساعة في أي منطقة وفي مختلف الظروف الجوية.

تتيح الإمكانيات التقنية للطائرة "مي-26تي2في" نقل ما يصل إلى 82 مظليا، ونقل ما يصل إلى 60 جريحا على النقالة. ويمكن تزويدها بأنواع مختلفة من الوقود 14 ألف لتر.