تجميع أول "تو-160" محدثة وإرسالها للاختبار

وفقًا لمصدر في المجمع الصناعي العسكري، بعد الانتهاء من الاختبار الأرضي، سيتم نقل القاذفة إلى مرحلة اختبار الطيران.

تم الانتهاء من تجميع أول قاذفة استراتيجية محدثة "تو-160إم" في المصنع، وأخرجت الطائرة من الورشة، وبعد ذلك تم نقلها إلى محطة اختبار الطيران، حسبما أفاد مصدر في المجمع الصناعي العسكري.

وقال المصدر لوكالات روسية: "في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، تم نقل أول قاذفة حاملة صواريخ استراتيجية تو-160إم من منشآت الإنتاج إلى محطة اختبار الطيران "كاز"، لتنفيذ مرحلة اختبار المصنع الأرضي واختبارات الطيران".

كما أوضح المصدر، بعد الانتهاء من الاختبار الأرضي، سيتم نقل القاذفة الاستراتيجية المحدثة تو-160إم ​​إلى مرحلة اختبار الطيران.