"ميغ 1.44"... لماذا أقلعت مقاتلة الاتحاد السوفيتي من الجيل الخامس مرة واحدة فقط

مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" ليست الطائرة الوحيدة من هذه الفئة التي طورتها صناعة الدفاع الروسية. اتضح أنه في عام 1979، أطلق الاتحاد السوفيتي مشروعًا لإنشاء طائرة جديدة تماما، والتي كان من المفترض أن توفر للاتحاد السوفيتي التفوق الجوي الذي لا يمكن إنكاره على سلاح الجو الأمريكي.

وهذه الطائرة هي ميغ 1.44 التي تتوافق خصائصها المعلنة مع المقاتلة الأمريكية من طراز F-22 Raptor بل وتخطتها، والتي أصبحت أول طائرة من الجيل الخامس في التاريخ. وأطلق الأمريكيون على الطائرة اسم Flatpack.

Lockheed Martin ضد مكتب التصميم "ميكويان"

في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، عمل فريقان موهوبان في نصفين مختلفين من الأرض في وقت واحد على أصعب المهام التكنولوجية - شركة لوكهيد مارتن ومكتب التصميم ميكويان. لماذا تم دفن المشروع الروسي؟ تكمن الإجابة في نفس السبب الذي أوقف إنتاج رابتور بعد مرور بعض الوقت. لم يكن مصنعو الطائرات على استعداد لظهور الطائرات التي تسبق وقتها، وكان لدى الولايات المتحدة مال أكثر لذلك مشروعها كان لفترة أطول.

ولكن الطائرة السوفيتية أقلعت مرة واحدة فقط في 29 فبراير/شباط 2000، وفي 6 أبريل/نيسان 2009 قال الأمريكيون لمشروعهم "لا".

أصدر وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس أمرًا بوقف إنتاج مقاتلات F-22، لاستكمال بناء الطائرات التي تم إطلاقها في عام 2011. اليوم، بسبب المشاكل في المقاتلة الثانيو من طراز F-35، تنادي الأصوات في بعض الأحيان لإعادة إطلاق مشروع رابتور، لكن سعره البالغ 250 مليون دولار لكل واحدة يخفض أصوات حتى الأكثر إعجابا بهذا المشروع.

اختيار وزارة الدفاع السوفيتية

خلال الحرب الباردة، طور الاتحاد السوفيتي طائرات مقاتلة كان من المفترض أن تتحدى التفوق الجوي في الولايات المتحدة. وقد نجح المصممون الروس. وبدأ مكتب التصيميم ميكويان الطريق من ميغ-15 التي أظهرت نفسها بشكل مثالي في الحرب الكورية، وعبرت ميغ-23 وميغ-29 إلى مقاتلات الجيل الرابع ميغ-31، التي ضمنت في نهاية الحرب الباردة المساواة في الجو.

في بداية الثمانينيات (وفقًا لبعض المعلومات - في عام 1979)، عندما تم تشكيل مفهوم مقاتلة الجيل الخامس، تم تكليف مكتب تصميم ميكويانا بالمهمة.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت

بداية الأسطورة

في عام 1984، أطلقت شركات تصنيع الطائرات السوفيتية أول طائرة من طراز سو-27 وميغ-29 من الجيل الرابع، وكان العمل على منصة الجيل الخامس على قدم وساق. يجب أن تكون فائقة القدرة على المناورة، وتحلق بسرعات تفوق سرعة الصوت، وأن تكون خفية بأكثر قدر ممكن.

وحينها، اتضح أن المقاتلة الجديدة تحتاج إلى عدد كبير من الأجزاء من المركبات، والتي لم يتم تطويرها بعد. كان من الضروري إنشاء طبقة ممتصة لأشعة الرادار، لا ينبغي أن يتجاوز المقطع العرضي للرادار في RCS مسافة 0.3 متر، أي ألا يكون أسوأ من F-22 Raptor. اقترح العلماء السوفييت فكرة "درع البلازما"، الأمر الذي يجعل ميغ1.44 خفية.

بالمناسبة، تم تطوير المحرك AL-41F ، والذي تم استخدامه لاحقًا على مقاتلات الجيل الرابع من طراز سو-35إس ++4 وحتى في الجيل الخامس سو-57 ، في شركة "ساتورن"، مما أتاح لـ"ميغ1.44" الوصول إلى سرعة 2.35 ماخ. كل هذا بالاقتران مع الرادارات المتقدمة، وإلكترونيات الطيران، وقمرة القيادة الزجاجية، جعل الطائرة الرائدة في العالم، وعتمت بقدراتها على أسلافها من الجيل الرابع وحتى F-22 Raptor.

روسيا ترث برنامج ميغ 1.44

مع انهيار الاتحاد السوفيتي، ورثت روسيا برنامج ميغ 1.44. وجدت موسكو نفسها بشكل غير متوقع في وضع اقتصادي سيء للغاية، حيث شهدت ركودًا مذهلًا بنسبة 40% في التسعينات ودخلت منطقة التضخم الشديد. وتقرر إنفاق المال على الأمور الأرخص. نتيجةً لذلك، أولى سلاح الجو الروسي الأولوية لتحديث سو-27 من خلال تطوير طائرة سو-30 الأكثر تطوراً. ثم باعت وزارة الدفاع كلا المشروعين للصين كخيارات تصدير لكسب العملة الأجنبية التي تحتاج إليها لصناعة الدفاع.

ومع ذلك، فإن إدخال F-22 Raptor أقلق الجيش الروسي، لذا فقد حاول مرة أخرى إحياء مشروع ميغ 1.44. في عام 1994، أجرى لنموذج الأولي على أساس ميغ 1.44 اختبارات الطيران الأولى.

تلقت الطائرة مؤشر 1.42 وأكدت معظم الخصائص المطالب بها. لكن المال انتهى مرة أخرى. على الرغم من اعتبار البرنامج ناجحًا ، إلا أنه تم تأجيله إلى أجل غير مسمى. أتضح أن برنامج مقاتلة الجيل الخامس المتقدم مكلف للغاية.

في عام 1999، تم تخصيص الأموال مرة أخرى، وكانت أول طائرة مقاتلة من طراز ميغ 1.44 جاهزة للاختبار. في 12 كانون الثاني (يناير) 2000، تم إطلاق الطائرة رسميًا بحضور القيادة السياسية والعسكرية الروسية والصحفيين الدوليين، مما رفع السرية عن البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، أثرت الانقطاعات المهمة سلبًا على المشروع، بالإضافة إلى ذلك أصبحت الحلول المتقدمة قديمة بالفعل. كانت هناك فضائح مالية لاختلاس التمويل. لكن الأهم من ذلك، البلاد كانت بحاجة إلى مقاتلة من الجيل الخامس "ثقيلة"، والتي ينبغي أن تصبح سو الجديدة. يُعتقد أن ميغ 1.44 تم بيعها إلى جمهورية الصين الشعبية وأصبحت قاعدة للطائرة J-20 الصينية.

في يونيو/حزيران 2015، أعلن مجمع "ميغ" عن استئناف العمل لإنشاء مقاتلة واعدة خفيفة، والتي، حسب بعض الخبراء، ستصبح مقاتلة الجيل الخامس. على الأرجح، سيكون الأساس للابتكار ميغ 1.44. لذلك، ربما سنرى استمرار الأسطورة.