مقاتلات يابانية وكورية جنوبية ترافق "الدببة" الروسية...فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95إم إس" قامتا برحلة فوق المياه المحايدة لبحر الصين الشرقي وبحر اليابان، ورافقتهما مقاتلات يابانية وكورية جنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "نفذت حاملتا صواريخ من طراز تو-95إم إس من القوات الجوية الفضائية رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبحر الصين الشرقي وبحر اليابان. وكانت القاذفتان برفقة أطقم مقاتلات سو-35 وطائرات الكشف والإنذار المبكر أ-50".

استغرقت الرحلة أكثر من 10 ساعات، وفي بعض مراحلها، رافق القاذفات الروسية زوجان من مقاتلات القوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز F-15 و F-16 والقوات الجوية اليابانية من طراز F-2.

وقد قام أحد أعضاء طاقم قاذفة تو-95إم إس بتصوير فيديو وقت مرافقة الطائرات لها، ويبدو من الفيديو أن الطائرات حلقت على مسافة محترمة عن "الدببة".