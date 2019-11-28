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12:20 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مقاتلة ميغ-29إس إم تي

    رغم انتظار وصول "إف-35"... مقاتلات "ميغ-29" تعود إلى الخدمة

    © Sputnik . Anton Denisov
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    فجرت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية مفاجأة مدوية عندما قررت الإبقاء على مقاتلات "ميغ-29" في صفوف القوات الجوية.

    واتخذت القيادة العسكرية البولندية هذا القرار بغض النظر عن الصفقة المرتقبة لشراء طائرات مقاتلة حديثة من الولايات المتحدة الأمريكية.

    الطائرات "المتقادمة"

    ويبدو القرار بإعادة مقاتلات موقوفة إلى الخدمة ومواصلة تشغيل مقاتلات "ميغ-29" نشازا بعد أن وصف موظفو وزارة الدفاع البولندية مقاتلات "ميغ-29" بالمتقادمة. وكان وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك قد قال تعقيبا على حادث تحطم إحدى مقاتلات "ميغ-29" التابعة لسلاح الجو البولندي في الثالث من مارس/آذار 2019،  إن هذه المقاتلات السوفيتية القديمة تعيش أيامها الأخيرة ضمن القوات الجوية البولندية. فقد ولّى زمانها، وسوف يغادرها الطيارون البولنديون قريبا متوجهين إلى طائرات "إف-35" التي يجب أن تصل من أمريكا.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أخبر الرئيس البولندي إندجي دودا الزائر لواشنطن بأنه يعتزم تسليم بلاده وفرة من مقاتلات "إف-35". ثم أعلن البنتاغون نيته بيع 32 طائرة تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات إلى بولندا.

    وعلى خلفية هذه التصريحات المفعمة بالتفاؤل كشف مفتش الطيران البولندي ياتسيك بشتشولا عن حقيقة قد تبدو متشائمة هي أن الطيارين البولنديين يولون طائرات "ميغ-29" ثقتهم ويريدون أن يطيروا على هذه الطائرات بالذات.

    وتجدر الإشارة إلى أن المحققين في حادث الثالث من مارس لم يتمكنوا من كشف ما قد يدل على عدم صلاحية طائرات "ميغ-29".

    اقتناء طائرات "ميغ"

    ومن الجدير ذكره أن بولندا التي انتسبت إلى عضوية حلف شمال الأطلسي بعد أن كانت عضوا في حلف وارسو، اشتهرت باقتناء طائرات "ميغ-29" منذ ثمانينات القرن الماضي عندما تعاقدت على شراء 36 طائرة من طراز "ميغ-29" وطائرتي تدريب وقتال من طراز "ميغ-29أو بي". وبعد حل حلف وارسو عادت بولندا لتقتني أكبر عدد ممكن من طائرات "ميغ"، فاشترت في عام 1995 عشر طائرات مقاتلة وطائرة تدريب واحدة من جمهورية التشيك. وبعد الانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي حصلت بولندا من ألمانيا على 18 طائرة من طراز "ميغ-29" و4 طائرات من طراز "ميغ-29أو بي".

    أفضل مقاتلة

    لقد أثبتت التجارب الكثيرة كون "ميغ-29" طائرة مقاتلة رائعة، وهو ما قد يؤكده مشغّلو هذه الطائرات في مختلف أنحاء العالم، وعلى الأخص منطقة الشرق الأوسط. والآن يعلن البولنديون حبّهم لها.

    وقالت صحيفة روسية إنها لا تعرف كيف تحتمل واشنطن هذه "الخيانة"، ولكنها تعرف أن مقاتلات "ميغ" أفضل من غيرها.

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