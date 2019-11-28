كلاشنيكوف تبدأ بإنتاج بندقية قنص جديدة العام المقبل

أعلن المدير العام لمجمع "كلاشنيكوف"، دميتري تاراسوف، أنه في العام المقبل، يتم التخطيط لبدء إنتاج بندقية قنص جديدة.

وأوضح أنه في العام الماضي تم إطلاق AK-12 في الإنتاج الضخم، في عام 2020 سيتم إطلاق "سي في تشي 62 على 54"، بالإضافة إلى مسدس ليبيديف، وفقا لموقع "كلاشنيكوف ميديا".

يذكر أنه، تم تصميم "سي في تشي" لتحل محل بندقية القنص دراغونوف (سي في دي) الأسطورية، المعتمدة في الخدمة منذ عام 1963.

يتم تصنيع بندقية جديدة في ثلاثة عيارات ومتوافقة تماما مع مخزن الذخيرة في "سي في دي". في التصميم الداخلي، تشبه الهجومية "آ كا، ولكن "سي في تشي" مجهزة بشبكة واقية لتركيب نظام رؤية الهدف، ومؤشر ليزر لتحديد الهدف وكاتم للصوت.

ويتوقع أن تنجح عملية التطوير في السوق العالمية، خاصةً أنه يمكن أيضًا استخدام الرصاصات من النماذج الغربية. تم عرضها في منتدى "آرميا" قبل عامين.