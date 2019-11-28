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15:23 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    سيارات الشرطة العسكرية الروسية في شمال سوريا

    "النمر" و"القلعة بعجلات"...المدرعات الروسية التي تستخدم في سوريا (صور وفيديو)

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    رصد عسكري
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    أرسلت روسيا أنواعا مختلفة من المركبات المدرعة إلى سوريا. ويستفيد منها حاليا من يحارب الإرهاب، وكذلك وحدات من الشرطة العسكرية الروسية التي تسهم في تسيير الدوريات الأمنية في هذا البلد.

    وتوجد في سوريا مركبات "تيغر" (نمر) و"تايفون كا" وناقلات الجند المدرعة "بي تي إر-82أ". وهناك أيضا مركبات مدرعة أخرى من صنع روسي منها مدرعات "باترول".

    وتتحدث وكالة "سبوتنيك" عن خصائص هذه المدرعات في هذه المقالة.

    "تيغر" (النمر)

    خصصت مدرعة "تيغر" لنقل الناس والحمولات على الطرق وفي مناطق خالية من الطرق. ويمكنها أن تحمل 6 إلى 10 أشخاص حسب نوعها  أو 1.2 طن من الحمولات.

    وتستطيع هذه العربة التي يقودها طاقم مكوّن من 4 أشخاص أن تسير بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كيلومتر.

    المدرعة الروسية من الجيل الجديد تيغر
    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    المدرعة الروسية من الجيل الجديد "تيغر"

    وتكمن أهم ميزة لها في إمكانية إطلاق النار من غرفة الطاقم المزودة بدروع تستطيع مقاومة الرصاص، دون الخروج منها.

    ويستطيع الهاون الذي تحمله عربة نمر أن يطلق 10 طلقات في الدقيقة.

    ويمكن نزع الهاون عن العربة عند الضرورة ليُستخدم مثل الهاون العادي في الموقع الثابت.

    "تايفون كا"

    صممت المركبة لحمل مختلف الأسلحة والمعدات مثل قاذف صواريخ "كورنيت-أ إم" المضادة للدبابات، وهو السلاح القادر على تدمير أحدث الدبابات الأجنبية مثل "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية، على بعد يصل إلى 10 كيلومترات.

    وتستطيع المدرعة أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 105 كيلومترات في الساعة بفضل محركها الذي تقدّر قوتها بـ350 قوة حصانية.

     "تايفون-كا" مزودة بجهاز إر بي-377أو في إم2" الذي يسكت المحطات اللاسلكية التي يتم بواسطتها التحكم في المتفجرات من بعد.

    وتزن "تايفون كا-53949" 16 طنّا. وتتسع لـ10 أشخاص.

    مدرعة تايفون - كا الروسية
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    مدرعة تايفون - كا الروسية

    بي تي إر-82أ

    مدرعة مزودة بمنظومة التشويش "إربي-377أوفي أم 2" المثبتة في مؤخرة المركبة. تم تصميم هذه المنظومة  لتدمير قنوات الاتصال في الألغام الأرضية. 

    ويساعد محرك ديزل سعة 300 حصان المركبة المدرعة التي  تزن أكثر من 15 طنا في زيادة سرعتها 80 كم / ساعة على الطريق السريع. وتتسع المركبة المدرعة لـ 10 مقاتلين.

    تمتلك هذه المدرعة بندقية أوتوماتيكية، إلى جانب وجود مدفع رشاش من عيار 7.62 ملم يكسر تقريبا الهياكل الخرسانية، في حين وجود نظام التوجيه الرقمي والذى يساعد على الرؤية فى الليل.

    باترول (القلعة ذات العجلات):

    مدرعة "باترول" مزودة بمحرك "كاماز-740.652-260" وهو من صنع روسي وتقدّر قوته بـ260 قوة حصانية.

    عربة "باترول" المدرعة مخصصة لنقل 10 أفراد ومختلف الشحنات، وتستخدم كذلك لأغراض الاستطلاع. وتحمي دروع العربة أفرادها من الرصاص عيار 7.62 ملم والألغام حيث تتحمل انفجار عبوة ناسفة بقوة ما لا يقل عن 5 كغ من مادة التروتيل.

    ويتم نقل الأفراد في داخل كبسولة مدرعة خاصة، ويوجد في العربة 4 أبواب جانبية و6 نوافذ في سقف العربة.

    وتزن السيارة 13.5 طن. وتبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة. وتتسع 1500 كيلوغرام من الحمولات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, مدرعات, سوريا, الشرطة العسكرية الروسية
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