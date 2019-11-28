روسيا تطلق صاروخا عابرا للقارات وتعلن إصابة الهدف بنجاح (فيديو)

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول" من ميدان تدريب "كابوستين يار" بإقليم أستراخان".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ أصاب هدفا افتراضيا في كازاخستان.

وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم تحقيق الغاية من التجربة، وتنفيذ المهام المخصصة بالكامل"؛ بحسب موقع "زفيزدا".

وأشار البيان أن التدريب أثبت مجددا صحة القرارات التقنية التي تم اتخاذها واستعدادها لتنفيذ المهام الحربية الموضوعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "توبول-إم" من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية، حيث أصاب الهدف المحدد في ميدان خاص بشبه جزيرة كامتشاتكا (الشرق الأقصى الروسي).

وتقرر في عام 2011 التخلي عن شراء صواريخ "توبول-إم" بهدف تزويد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بها. مقابل نشر صواريخ جديدة من طراز "يارس-24" تضم رؤوس انشطارية ذات توجيه مستقل.

يذكر أن الصاروخ الروسي الباليستي "توبول-أم"، هو صاروخ عابر للقارات. وكان العمل على تصميم هذا الصاروخ، قد بدأ في أواخر الثمانينات، وجرى أول اختبار له في ديسمبر/كانون الأول من العام 1994.

ويمتلك هذا الصاروخ العديد من الميزات الفنية والتعبوية المتطورة، فمدى إطلاقه الأقصى يصل إلى 11000 كلم، ويبلغ وزن الصاروخ عند الإطلاق 47.1 طن، بينما تصل عدد مراحل الانطلاق إلى 3 مراحل، ويبلغ الوزن المنقول به 1200 كغ، ويبلغ طوله 22.7 متر، فيما يبلغ قطر جسم الصاروخ 1.86 متراً، وقدرة قوة حشوته القتالية 0.55 ميغا طن، تسمح للصاروخ بانحراف مداه 200 متر لا أكثر، أثناء عملية الانطلاق.