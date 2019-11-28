روسيا تزود إحدى الدول بأسلحة للمرة الأولى في تاريخ البلدين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا زودت الغابون بأسلحة خفيفة مجانا لمكافحة الصيد غير المشروع وحماية الحدائق الوطنية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين "تبرعت وزارة الدفاع الروسية بأسلحة خفيفة إلى جمهورية الغابون لدعم حكومة ذلك البلد في مكافحة الصيد غير المشروع وحماية الحدائق الوطنية".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "الأموال التي يتم الحصول عليها من بيع العاج، في معظم الحالات، تذهب لتمويل أنشطة المنظمات الإجرامية في المنطقة".

ووفقا لوزارة الدفاع، تنفذ الغابون برنامجا لحماية الحيوانات النادرة، وفي المقام الأول وقبل كل شيء، تأتي فيلة الغابات. وتعتبر أعداد هذا النوع من الحيوانات في الغابون هو الأكبر في أفريقيا.

وتعتبر الإمدادات الحالية بالأسلحة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الغابون وروسيا، وعلى الأقل لا توجد أية معلومات لدى المعهد السويدي المشهور "سي أي بي أر أي" المتخصص في واردات الأسلحة في العالم تفيد بأن مثل هذه الشحنات قد حدثت من قبل.

وتعد روسيا، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، حيث تحظى منتجاتها العسكرية برواج كبير في مختلف دول العالم. ويذكر أيضاً، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعد الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. وتعمل هذه الشركة ضمن مجموعة "روستيخ" الحكومية العسكرية.