قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية: نمتلك 150 نظام صاروخي جديد

أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية لن تعطي الأولوية للصواريخ المتنقلة في المستقبل.

موسكو- سبوتنيك. وقال الفريق لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجمة الحمراء): "لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية اليوم مجموعة متوازنة تتشكل من عنصرين، تتساوى فيها أنظمة الصواريخ الثابتة والمتحركة. سنخطط للحفاظ على هذا النهج في المستقبل".

وأضاف الفريق: "تملك قوات الصواريخ الاستراتيجية حاليا حوالي 200 نظام صاروخي متحرك".

وأشار إلى أن القوات حصلت على نحو 150 نظام صاروخي جديد، من ضمنها أنظمة صواريخ يارس البالستية العابر للقارات وأنظمة متنقلة وألغام.

هذا وبدأت في روسيا عام 2008 عملية إصلاح عسكري واسعة النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة.

وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (317 مليار دولار حسب سعر الصرف حينها) حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.