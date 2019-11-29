البحرية الروسية تتسلم غواصتين نوويتين جديدتين

أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري، لوكالة سبوتنيك، أن البحرية الروسية ستستلم الغواصتين النوويتين التاسعة والعاشرة، في 2026 و2027.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "سيبدأ وضع برنامج الغواصتين في يوم النصر (7 أيار/مايو)، وسيتم التسليم إلى البحرية الروسية في 2026 و2027".

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم اختيار أسماء للغواصتين بعد.

ويضم أسطول الغواصات التابع للبحرية الروسية حاليا أكثر من 70 غواصة، بما في ذلك الغواصات الاستراتيجية النووية لمشروعي "بوريه" (955مشروع) و"بي دي أر إم" (667).

كما يضم مشاريع متعددة الأغراض مثل "ياسين" (885) و"شوكا" (971)، وغواصات ديزل من طراز "فارشافيانكا" " (877 و636) وغواصات من طراز "ساروف" (20120) للأغراض الخاصة".

يذكر أن القوات البحرية لروسيا الاتحادية، نشأت مع بحرية رابطة الدول المستقلة، خلفًا للبحرية السوفياتية، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة عام 1991.

ويحتفل الأسطول البحري الحربي الروسي بعيدة في اليوم الأخير من شهر تموز/يوليو، وتتكون القوات البحرية الروسية من 4 أساطيل استراتيجية عملياتية، هي: أسطول بحر الشمال، أسطول المحيط الهادئ، أسطول بحر البلطيق، أسطول البحر الأسود، إضافة لأسطول آخر صغير يرابط في حوض بحر قزوين.