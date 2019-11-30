تسليط الضوء على "5 أرهب طائرات روسية"

سو-27

ووفق "ذي ناشيونال إنترست" تتصدر مقاتلة "سو-27" ترتيب الطائرات الروسية "الرهيبة" التي لا تزال تشكل عصب القوات الجوية للدول العديدة.

ودخلت مقاتلة "سو-27" الخدمة في عام 1985. وتتفوق مقاتلة "سو-27" على مقاتلتي "إف-16" و"إف-18" الأمريكيتين في السرعة، إذ تبلغ سرعتها 2525 كيلومترا في الساعة مقابل 2200 و1900 كيلومتر في الساعة سرعة "إف-16" و"إف-18".

ميغ-29

تتميز مقاتلة " ميغ-29" التي دخلت الخدمة في عام 1983 بقدرتها على المناورة، متقدمة على "سو-27" و"إف-16" في هذا المجال.

سو-35

تتمتع مقاتلة "سو-35" بالقدرة الفائقة على المناورة، ويمكنها أن تطير بسرعة 2390 كيلومترا في الساعة، ولا تتقدم بالتالي على "سو-27" في السرعة، ولكنها تتقدم في المدى، إذ يتجاوز مداها 1600 كيلومتر.

وتنفرد روسيا الآن في تشغيل هذه المقاتلة بينما تتطلع دول أخرى إلى اقتنائها.

سو-57

تراها المجلة الأمريكية "ردا مباشرا "على مقاتلتي الجيل الخامس الأمريكيتين "إف-22" و"إف-35"، مشيرة إلى أن بعض أركان وزارة الدفاع الأمريكية يجدون أن مقاتلة "سو-57" تتفوق على "إف-35" في القدرة على المناورة.

تو-160

من أهم مزايا طائرة "تو-160" سرعة عالية جدا بالنسبة للقاذفة الاستراتيجية هي 2220 كيلومتر في الساعة. وتتقدم "تو-160" على القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في السرعة. وتتفوق طائرة "تو-160" في المدى أيضا، إذ يبلغ مداها 7300 كيلومتر.