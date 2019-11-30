صورة جديدة للمدفعية ذاتية الدفع الروسية "ماغنوليا"

كما في المرة الأولى، تم التقاط صورة لها أثناء نقلها على متن شاحنة. على الرغم من أن برج المدفعية مغطى بقماش مشمع، فبفضل المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" فإن شكلها معروف.

تم عرض صور في هذا المعرض والخصائص التقنية لهذا السلاح الجديد.

ظهر هذا المدفع للمرة الأولى بـ"الخطأ" في بيرم قبل عدة أشهر، عندما كانوا ينقلونه على مقطورة. ولكن حينها كان مغطا بقطعة قماش مشمع، وفقا لموقع "فيستنيك موردافي".

وفي بداية شهر مايو/ أيار من العام الجاري، ظهرت صور لمدفع غير معروف مصمم على هيكل مدرعة النقل المجنزرة "دي تي-1إم بي" من سلسلة "فيتياز". وقد غطي البرج المسلح للمركبة القتالية بقماش مشمع. ولكن افترض الخبراء العسكريون حينها أنه استخدمت في هذا الابتكار المقصورة القتالية الموجودة في المدفعية ذاتية الحركة 2إس31 "فينا". وكانوا على حق.

خصائص المدفع:

مدى إصابة الهدف: المقذوفات شديدة الانفجار 8.5 كم، الذخيرة الموجهة 10 كم، والألغام شديدة الانفجارات 7 كم.

سرعة الإطلاق 10 قذائف في الدقيقة. زوايا التوجيه العمودي 5… + 80 درجة.

الذخيرة- ما لا يقل عن 80 قذيفة. الطاقم- 4 أشخاص.

وزن الهيكل من مدرعة النقل "دي تي-10بي إم" 23.5 طن وسعة حمله 10 طن.

محرك الديزل في-46-5إس بقوة 710 أحصنة، ويسمح بالوصول إلى سرعة 44 كيلومتر في الساعة، والسرعة سباحة إلى 5 كم في الساعة. احتياطي الطاقة- 700 كم.