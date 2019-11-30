"تو-160إم" الحديثة تفتح اتجاها جديدا في مجال الطيران

علق الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين على فعالية تحديث القاذفة الإستراتيجية الروسية وأشار إلى قدراته الجديدة في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، كما لفت الانتباه بشكل خاص إلى حقيقة أن هذه الطائرة "تفتح الآن اتجاهات جديدة بشكل أساسي في الطيران الاستراتيجي العالمي".

أكد الخبير على فعالية محرك تو-160إم ​​الذي تم تحديثه بعمق، والذي يوفر للطائرة خصائص عالية السرعة، ويزيد أيضًا من مدى طيرانها بأكثر من 1000 كم. وفي إشارة إلى تغييرات أخرى، قال شوريغين إن القاذفة الروسية وصلت في نهاية المطاف إلى مستوى جديد نوعيا: "بناءً على ذلك، تعد هذه طائرة جديدة تماما، أي المعدات، وقمرة القيادة، ومجمع الملاحة، والمعدات اللاسلكية - كل ذلك بمستوى نوعي جديد تمامًا ويوسع القدرات القتالية بشكل جدي للغاية ".

ولخص الخبير أنه في الوقت الحالي لم يعرف بعد جميع معايير أسلحة الطائرة المحدثة حاملة الصواريخ الأسرع من الصوت، و "لا يزال هناك الكثير من الخصائص مغلقة". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه يمكن استخدام صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت في حاملة الصواريخ، وفي هذه الحالة، سيكون من الممكن، في رأيه، استخدام الطائرة "كقاذفة تقليدية يحمل حمولة غير نووية".