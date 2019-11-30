"الأدميرال كاساتونوف" تنتهي من اختبارات إطلاق الصواريخ بنجاح

نفذت فرقاطة الأسطول الشمالي الأدميرال كاساتونوف" بنجاح إطلاق صواريخ كروز "أونيكس" و"كاليبر". وتم إطلاق النار في إطار الاختبارات البحرية للسفينة من المشروع 22350.

ووفقًا لخدمة الصحافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أصابت صواريخ كروز أهدافًا بنجاح في مياه حقول الاختبارات البحرية.

تجدر الإشارة إلى أن سفينة الدورية "أدميرال كاساتونوف"، التي بنيت في مصنع لبناء السفن في سانت بطرسبرغ، مصممة لتدمير السفن والغواصات والأهداف الأرضية. أساس التسلح هو صواريخ كروز: 16 كاليبر وأونيكس. وهناك 32 صاروخًا آخرا من طراز ريدوت المضادة للطائرات وبنادق "بالاش" سريعة إطلاق النار تحمي الفرقاطة من الهجمات الجوية. تتمثل الأسلحة المضادة للغواصات بطوربيدات ومضادات طوربيدات في مجمع "باكيت-إن كي". يوجد على متنها مكان لمروحية كا-27.

تعد أدميرال أسطول كاساتونوف أول سفينة من الإنتاج الضخم من مشروع 22350. وسيكون بإمكانها القيام بمهام على نطاق بما في ذلك ضرب السفن السطحية وقوات الإنزال والقوافل والبحث عن الغواصات والأهداف البرية وتدميرها والسفن المضادة للغواصات والدفاع المضاد للصواريخ والدفاع المضاد للصواريخ والسفن وعمليات مشتركة مع قوات الهجوم البرمائية، وحماية حدود الدولة، والمشاركة في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.