"البحرية الروسية تحصل على نوع جديد من الغواصات

سيتم تسليم الغواصات الجديدة التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 677 "لادا" إلى البحرية الروسية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2021. الغواصات في مراحل مختلفة من البناء.

وهي غواصات كرونشتادت وفيليكيي لوكي. يتم بناء هذه الغواصات في مصنع سان بطرسبرغ "أدميرالتيسكي فيرفي".

بلغت نسبة جهوزية كرونشتادت عام 2005، 85 في المائة، وفيليكي لوكي (2006) 55. لكن سانت بطرسبرغ، الغواصة الرئيسية من المشروع 677، تم إطلاقها في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2004. الغواصة في العملية التجريبية، وفقا لموقع "توب وار".

الغواصات من المشروع 677 "لادا" سعتها 1765 طن. طولها 66.8 متر، عرضها - 7.1 متر. عمق الغوص - ما يصل إلى 300 متر. فيها ستة أنابيب طوربيدات عيار 533 ملم.

في وقت سابق تم الإعلان عن أن الغواصات من نوع "لادا" ستصبح أول غواصات روسية مع محطة طاقة لا تعتمد على الهواء. يتم إنشاء الوحدة في مكتب التصميم المركزي "روبن". من المفترض أن تزود بها إحدى غواصات المشروع.