كيف يتم تحويل مقاتلات "إف 16" الأمريكية إلى "درونز"

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحويل مقاتلاتها الشهيرة "إف 16" إلى طائرات دون طيار "دورنز"، وهو ما يمكنها من مواصلة القتال في حروب المستقبل بكفاءة كبيرة.