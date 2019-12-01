كيف يتم تحويل مقاتلات "إف 16" الأمريكية إلى "درونز"

ولفتت المجلة إلى أن القوات الجوية الأمريكية تقوم بعمليات تطوير على المقاتلة "إف 16"، لتحويلها إلى "درونز" تحمل اسم "كيو إف 16 إس"، مشيرة إلى أن البداية كانت بتحويلها إلى "درونز" يتم استخدامها كهدف جوي، يتم اصطياده من مقاتلات أخرى بواسطة صواريخ "جو - جو".
وأضافت المجلة الأمريكية: "تحويل تلك الطائرة لدرونز ومشاركتها في التدريب لتصبح هدفا جويا، حولها من صياد إلى هدف يتم اصطياده في التدريبات".
ويعتمد الجيش الأمريكي على تلك الطائرات منذ دخولها الخدمة في ثمانينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أنها شاركت في العديد من الصراعات العالمية، عبر 4 عقود، بينما تتفاوت أعمار المقاتلات التي تخدم في الجيش الأمريكي وفقا لكل نسخة من تلك الطائرة. وتقول المجلة، إن النسخ الأقدم من الطائرة يتم وضعها في قاعدة جوية في أريزونا، حيث أن الحرارة والجو الجاف، يمكنها من البقاء بحالة جيدة.
وبحسب المجلة، فإن المقاتلات السابقة مثل إف 4 "فانتوم"، كانت تستخدم كمبيوتر يحول أوامر الطيار إلى أفعال، بينما تمثل "إف 16" أول المقاتلات التي يتم فيها الاعتماد على الكمبيوتر في التحكم بصورة مباشرة في إدارة الطائرة بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن ذلك يجعل تحويلها إلى "درونز" في غاية السهولة.
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