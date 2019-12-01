وسائل إعلام أمريكية تصف نظام صواريخ "أفانغارد" ب"الكابوس" النووي

لفت مؤلفو المقالة الانتباه إلى رسالة وزارة الدفاع الروسية، والتي بموجبها سيتم وضع نظام الصواريخ أفانغارد في حالة تأهب قتالي في ديسمبر/كانون الأول 2019. وفقًا للخبراء الأمريكيين، يعد هذا الحدث مهمًا جدًا، حيث أن هذا النظام القتال يعتبر في الغرب "كابوسًا نوويًا".

نظام صواريخ أفانغارد هو نظام مصمم للتغلب على دفاع صواريخ العدو وتوجيه ضربات قوية إليه. الرأس الحربي قادر على الوصول إلى سرعة تفوق سرعة الصوت.

يلاحظ الصحفيون الأمريكيون "بعد ارتفاعه في الجو، تهبط الوحدة القتالية على هدفها بسرعة كبيرة بحيث يستحيل اعتراضها بالأسلحة المتوفرة حاليا".

إن جهاز مسار الإنزلاق المسرع قادر على الطيران بسرعة تفوق 20 ضعف سرعة الصوت في طبقات كثيفة من الغلاف الجوي، مع المناورة على طول مسار رحلته، والتغلب على دفاع العدو الصاروخي. كان هذا السلاح هو رد روسيا على الدفاع الصاروخي الأمريكي الذي تبنيه وزارة الدفاع الأمريكية.

منذ بعض الوقت، في إطار تنفيذ اتفاقية ستارت 3، تم عرض نظام الصواريخ "أفانغارد" أمام المفتشين الأمريكيين. حدث هذا على خلفية إحجام الولايات المتحدة عن تمديد صلاحية هذه الوثيقة، والتي تنتهي في فبراير/شباط 2020. بالإضافة إلى ذلك، في هذا الصيف ، انسحبت واشنطن من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. أدت معاهدة الوقود النووي المشع، الموقعة عام 1987 ، إلى تقليص ترسانة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أمريكا وروسيا.

وقال مؤلفو المقالة "انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الوقود النووي أثار مخاوف من أن واشنطن وموسكو ستعيدان سباق تسلح نووي مكلف وخطير."

صرح خبراء أمريكيون بأن نظام الصواريخ أفانغارد سيعزز إمكانات روسيا النووية القوية بالفعل. في سياق هذا الحدث، تحتاج الولايات المتحدة إلى التفكير في تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي، حيث إنها لا تستطيع أن تتعامل مع مثل هذه الأسلحة. حتى الآن، يركز دفاع الولايات المتحدة الصاروخي على اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها قوة صغيرة، مثل كوريا الشمالية.