أعرب الخبير العسكري عن أن بيان وسائل الإعلام حول الانتهاء الناجح من المرحلة الأولى من اختبار صاروخ كروز الأوكراني الجديد المضاد للسفن إر-360 من منظومة جي كي-360إم تسي "نيبتون" لا يضمن استخدامه الفعال في ظروف القتال الحقيقية. وأشار إلى سبب عدم إصابة صاروخ نبتون الأوكراني للهدف في ظل ظروف استخدامه في القتال الحقيقي.

وأشار الخبير إلى أن صانعي السلاح الأوكراني لديهم القدرة على إنشاء صواريخ، لأن "هناك مدرسة صاروخية في البلاد". ومع ذلك، فإن المجمع الصناعي العسكري لهذه الدولة، في حالة ركود ودون مساعدة من الخارج لن يكون من الممكن بدء إنتاج ضخم لأسلحة الصواريخ الأوكرانية الجديدة. لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة في نبتون، إذ كان التحدي الآخر أمام الأوكرانيين هو إنشاء رادار صاروخ موجه نشط، نظرًا لعدم وجود مثل هذه الكفاءة، وفقا لصحيفة "فزغلياد".

واستنتج الخبير أنه حتى لو تمكن المطورون الأوكرانيون من تطوير رأس صاروخ موجه بشكل مستقل، فهناك شكوك حول فعالية تشغيله في ظروف القتال والطقس الحقيقية، وكذلك في حالة حدوث تشويش قوي من أنظمة الحرب الإلكترونية. "الاختبار الميداني - شيء، وفي ظروف القتال- شيء آخر، وهو أمر يصعب تحقيقه في أوكرانيا الآن".