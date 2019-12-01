ناقش الكاتب ماتياس جبارو الحالة الكارثية للجيش الألماني في مقال في دير شبيغل، حيث تشهد القوات المسلحة الألمانية انخفاضًا حقيقيًا.

كان لدى الصحفي معلومات سرية تكشف عن الوضع الحقيقي للقوات المسلحة في البلاد. اتضح أن الجيش الألماني يواجه اليوم مشاكل تقنية خطيرة.

وبالتالي، فإن البوندسوير لديه 75 مروحية إن إتش-90. ومع ذلك، يشير هذا الرقم فقط إلى إجمالي عدد الطائرات. حتى الآن، هناك 44 قطعة فقط في القوات، وتسعة في وضع الاستعداد.

الوضع مماثل مع مروحيات الهجوم تيغر، هناك 53 قطعة على الأوراق، لكن 36 منها قادرة على الطيران، و12 يمكن أن تشارك في الأعمال القتالية، ومن بين 93 طائرة تورنادو، هناك 20 قطعة فقط جاهزة للإقلاع.

الوضع محبط أيضا في القوات البرية، حتى الآن، لدى ألمانيا 245 دبابة، لكن الأرقام على الورق لا علاقة لها بالوضع الحقيقي، حيث تم وضع 101 مركبة مدرعة فقط في حالة تأهب، وهو ما يزيد قليلاً عن 41٪ من الإجمالي، لا يمكن لألمانيا أن تعتمد بالكامل على ناقلات الجنود المدرعة بوما، من بين 284 قطعة من المعدات، يمكن فقط لـ 67 حل مهمة قتالية.

في هذا الصدد، قد لا يتناسب ترتيب أقوى الجيوش في العالم، الذي قامت به الشركة العالمية Global Firepower لعام 2019 ، فيما يتعلق بألمانيا. وفقا لنتائج الدراسة، احتلت ألمانيا المركز العاشر.