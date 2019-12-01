أول رادار "كونتينير" يبدأ المناوبة القتالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بدءًا من اليوم، الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول 2019 ، تتولى أول محطة رادار ما وراء الأف 29بي6 "كونتينير" مهمة قتالية.

وقالت وزارة الدفاع: "من 1 كانون الأول /ديسمبر، في قرية كوفيلكينو بجمهورية موردوفيا، كجزء من قوات الفضاء، سيتولى رادار ما وراء الأفق "كونتينر" مهمة قتالية.

وأشارت الوزارة إلى أن أول محطة من هذا النوع، أنهت الاختبارات الحكومية وقبلتها وزارة الدفاع. وكانت في مهمة قتالية تجريبية لمدة عام بالضبط – من 1 ديسمبر/كانون الأول 2018. سوف يراقب هذا الرادار المجال الجوي فوق أوروبا.

وفي المجموع، يخطط لنشر أربع محطات من هذا النوع: واحدة في الغرب وواحدة في الشرق واتنين في الشمال الغربي وفي الجنوب. يتم بناء المحطة في عمق الأراضي لأنها تحتوي على "منطقة ميتة" تبلغ 900 كيلومتر.

تم تصميم الرادارات للكشف عن جميع أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات وصواريخ كروز والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وما إلى ذلك، "كونتينر" قادر على مراقبة الرحلات لأي أهداف جوية على مسافة حوالي 3 آلاف كيلومتر في قطاع 240 درجة. يمكن للرادار مرافقة أكثر من 5 آلاف جسم جوي من أنواع مختلفة، بما في ذلك الأجسام الصغيرة.