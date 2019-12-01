سفن البحرية الروسية سوف تبحر بانتظام حول العالم

جرت أول رحلة استكشافية حول العالم للسفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي، بقيادة الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، هذا العام، وهي الأولى في التاريخ الحديث للبحرية الروسية.

وصرح القائد الأعلى للبحرية الروسية الأميرال نيكولاي إيفمينوف بأن سفن البحرية الروسية ستبدأ في القيام برحلات منتظمة حول العالم، مما يعطي تجربة الإبحار في خطوط العرض المختلفة.

وقال إيفمينوف في اجتماع المجلس العسكري للبحرية في سانت بطرسبرغ، إن الرحلات حول العالم فعالة من جميع النواحي.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أن "تحليل أول رحلة حول العالم في التاريخ الحديث لسفن البحرية الروسية التابعة للأسطول الشمالي بقيادة الفرقاطة الأدميرال غورشكوف في عام 2019 أتاحت اتخاذ قرار بشأن تنفيذ البعثات المنتظمة للوحدات البحرية حول العالم".

وعادت سفن الأسطول الشمالي، بقيادة الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف، بعد رحلة حول العالم في أغسطس/أب من هذا العام، أبحر البحارة خلالها أكثر من 40 ألف ميل بحري في 175 يومًا، وزارت السفن أربعة محيطات وموانئ سبع دول.