ناقلات الجنود "بي تي إر-82" ترقص "الفالس"... فيديو

شاهد سكان بالتييسك عرضا قتاليا للجنود مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى رقصة الفالس وناقلات الجنود المدرعة.

في الساحة المركزية لمدينة بالتييسك، قامت ناقلات الجنود المدرعة بي تي إر-82أ على الموسيقى برقص الفالس في يوم المشاة البحرية الروسية، الذي احتفل به في 27 نوفمبر/تشرين الثاني

كان جنود اللواء البحري 336 الشهير في أسطول البلطيق من نظم الحفل، بما في ذلك رقصة الفالس لناقلات الجنود المدرعة.

كما شاهد سكان بالتييسك عرضا، حيث أظهرت وحدات المشاة البحرية تقنيات امتلاك الأسلحة وعروضا في قتال اليد، تم إطلاق معرض للتسلح والمعدات لفيلق مشاة البحرية، بما في ذلك خلال الحرب الوطنية العظمى، في ساحة بلتيسك.

في احتفالات واسعة النطاق مكرسة ليوم مشاة البحرية، تحدث قائد أسطول البلطيق الأميرال ألكسندر نوساتوف. وأشار إلى أن مشاة البحرية هذا العام أصبحت أفضل تشكيل للقوات الساحلية لأسطول البلطيق.

ووفقا لـنوساتوف، أثناء القيام بمهام التدريب، تم تنفيذ أكثر من 40 تدريب ومناورة على إنزال القوات البحرية على سواحل غير مجهزة، وتم إجراء أكثر من 20 تمرين تكتيكي من مختلف المستويات، وأكثر من 400 عملية إطلاق نيران حية من الأسلحة الصغيرة، من ناقلة جند مدرعة. أكثر من 5000 تدريب للقفزات بالمظلة متفاوتة الصعوبة.