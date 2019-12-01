لماذا لا يستطيع الغرب نسخ بندقية "تي-5000"؟

نسخ البندقية الروسية T-5000 دون مشاركة الخبراء الروس سيكون مستحيلًا تقريبًا، هكذا تحدث عضو هيئة رئاسة منظمة "ضباط روسيا"، الرائد الاحتياطي يوري خوجاينوف لقناة "زفيزدا" عن هذا الموضوع.

وقال خوجاينوف للقناة: "نعم، يمكن تفكيكها على أجزاء ونسخها. ولكن من أجل النسخ، يتعين إعادة الدورة الكاملة مع عقولنا أي مهندسينا، وهذا صعب التنفيذ".

في وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة ORSIS فلاديمير زلوبين إن تجار الأسلحة الأجانب حاولوا بدء إنتاج غير قانوني للبنادق الروسية عالية الدقة ORSIS ، لكنهم لم ينجحوا.

تم عرض بندقية قنص ORSIS عالية الدقة T-5000 لأول مرة في عام 2011، في عام 2017 تم اعتمادها من قبل الخدمات الخاصة الروسية والحرس الوطني الروسي.

T-5000M - تعديل T-5000. يمكن استخدامها كسلاح للوحدات الخاصة من وكالات إنفاذ القانون وكقناصة للجيش كسلاح حديث عالي الدقة مع دقة عالية في إطلاق النار.